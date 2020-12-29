В доме Микитася прошел обыск по делу о похищении человека – Бутусов

29.12.2020, 12:00, Новости дня

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Следователи Нацполиции провели обыск в доме экс-руководителя госкомпании “Укрбуд” и экс-нардепа Максима Микитаса в рамках производства о похищении человека. Об этом в Facebook сообщил главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов, ссылаясь на источники в полиции и Национальном антикоррупционном бюро, а также на адвокатов экс-нардепа.

Самому Микитасю никаких подозрений не объявляли, его не задерживали. Он продолжает находиться под охраной спецназа Национального антикоррупционного бюро.

Накануне Бутусов сообщал, что Микитасю готовят подозрение по делу, не связанному с коррупцией.

Помимо этого, Микитась уже является фигурантом дела о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и “Укрбуд” заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением).

2 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины проинформировало, что Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба, 3 декабря стало известно, что Микитася выпустили из СИЗО под домашний арест в связи с тем, что он пошел на сделку со следствием, частично признал вину и согласился компенсировать ущерб государству.