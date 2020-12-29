 

В доме Микитася прошел обыск по делу о похищении человека – Бутусов

29.12.2020, 12:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Следователи Нацполиции провели обыск в доме экс-руководителя госкомпании “Укрбуд” и экс-нардепа Максима Микитаса в рамках производства о похищении человека. Об этом в Facebook сообщил главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов, ссылаясь на источники в полиции и Национальном антикоррупционном бюро, а также на адвокатов экс-нардепа.

Самому Микитасю никаких подозрений не объявляли, его не задерживали. Он продолжает находиться под охраной спецназа Национального антикоррупционного бюро.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5077243425649246

Накануне Бутусов сообщал, что Микитасю готовят подозрение по делу, не связанному с коррупцией.

Помимо этого, Микитась уже является фигурантом дела о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и “Укрбуд” заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). 

2 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины проинформировало, что Микитась возместил государству 50 млн грн ущерба, 3 декабря стало известно, что Микитася выпустили из СИЗО под домашний арест в связи с тем, что он пошел на сделку со следствием, частично признал вину и согласился компенсировать ущерб государству.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / «Так же загадочно, как и появился» — найденный в пустыне Юты монолит исчез

04.08 / Пекин обещает предпринять ответные шаги, если США выдворят китайских журналистов

10.07 / Пытаясь усидеть в президентском кресле, Трамп «раздирает Америку на части»

26.07 / В Великобритании голый блогер в маске вместо нижнего белья прошелся по улицам Лондона

06.08 / Во Франции мужчина с оружием захватил заложников

22.11 / Представителю «Аэрофлота» в Лондоне предъявили обвинение в госизмене

11.11 / В спонсорской поддержке Яшина на YouTube усмотрели способ получать деньги из-за рубежа

04.07 / Труханов заявил, что исторический дом Руссова в Одессе пытается на себя переоформить владелец большинства квартир в нем

09.12 / В Европе связь 6G появится до 2030 года

15.11 / На выборах мэра Одессы побеждает Труханов – экзит-полл

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска