 

Какие подарки можно, а какие не стоит дарить женщине на Новый год? Советы от звезды “Танцев со звездами”

29.12.2020, 12:00, Новости дня
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Победительница пятого сезона шоу “Танцы со звездами” на “1+1” Илона Гвоздева 28 декабря поделилась идеями новогодних подарков для женщин.

В качестве подарка, по мнению Гвоздевой, подойдут: одиночная или парная фотоссесия, украшения, сертификат в салон красоты или на курс массажа, наряд, шопинг, путевка на отдых, духи, гаджет, нижнее белье и романтический ужин в новом месте.

Ни в коем случае не дарите, если только сама не попросит, кухонный инвентарь, абонемент а спортзал или в салон лазерной эпиляции, подарок, который якобы для нее, но в пользование для всей семьи”, – подытожила она.

Ранее Гвоздева составила список из пяти вариантов новогодних подарков для мужчин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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