 

Как украсить елку к Новому году. Сумская показала свои варианты

29.12.2020, 12:00, Новости дня
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Украинская актриса Ольга Сумская в Instagram показала три свои новогодние наряженные елки. В ролике она продемонстрировала большую и маленькую белую и небольшую зеленую елки.

“И какая лучше? 1,2,3? Чем больше у нас искусственных елок, тем больше мне нравятся настоящие. Хотя я давала себе обещание не покупать срезанных деревьев. Но аромат, цвет дает настроение”, – написала она. 

Первые две елки актриса украсила разноцветными игрушками, преимущественно шарами, третью – серебряными шарами: матовыми, глянцевыми и шершавфми, с глиттером.

Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она обладатель званий “Заслуженная артистка Украины”, “Народная артистка Украины”, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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