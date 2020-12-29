Как украсить елку к Новому году. Сумская показала свои варианты

29.12.2020, 12:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская актриса Ольга Сумская в Instagram показала три свои новогодние наряженные елки. В ролике она продемонстрировала большую и маленькую белую и небольшую зеленую елки.

“И какая лучше? 1,2,3? Чем больше у нас искусственных елок, тем больше мне нравятся настоящие. Хотя я давала себе обещание не покупать срезанных деревьев. Но аромат, цвет дает настроение”, – написала она.

Первые две елки актриса украсила разноцветными игрушками, преимущественно шарами, третью – серебряными шарами: матовыми, глянцевыми и шершавфми, с глиттером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она обладатель званий “Заслуженная артистка Украины”, “Народная артистка Украины”, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).