Мнение: И быстрей в самолеты…

29.12.2020, 11:57, Разное

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Навальному, как находящемуся под условным сроком, предписано срочно явиться для прохождения обязательной отметки в соответствующий орган. В случае неявки буквально вот-вот прямо в ближайшие часы его объявят в розыск и угрожают уже реальным сроком.

Иезуитство решения видно невооруженным глазом – раз не удалось убить, то посадим. Но практический смысл решения вполне рационален – просто закрыть въезд в Россию. Формально запретить его не могут, но по факту возвращение теперь может закончиться задержанием прямо на входе и отправкой за решетку.

Вопрос не в мстительности (хотя какие-то субъективные обстоятельства здесь, наверное, тоже есть). По всей видимости, в 21 году начнут происходить серьезные внутриполитические изменения, а потому наличие медийно узнаваемой фигуры в стране в этот период совершенно нежелательно.

Скорее всего, в качестве "оппозиции" будут создаваться очередные симулякры, которые должны выглядеть совершенными размазнями и отталкивать еще больше, чем те, кого будут продвигать со стороны режима. Чистая технология, как обычно.

Всё это на самом деле особого значения не имеет. Политика – это борьба за власть, а в нынешней России эта борьба невозможна в принципе. Было бы нелепо предполагать, что в фашистской Германии Гитлера могла быть политика. Айн фольк, Айн райх, Айн фюрер – единственная формула, в рамках которой может существовать фашистский режим. Путинская Россия не исключение. "Есть Путин – есть Россия". Es gibt einen Führer – es gibt ein Vaterland. Тоже вполне чеканная формула российского фашизма. Он, конечно, принципиально иной, чем германский, но значительное число классических признаков фашизма из известного списка-перечня Вольфганга Виппермана вполне соответствуют.

До тех пор, пока в России будет существовать фашизм в его нынешнем исполнении, до тех пор демократические процедуры будут своеобразным карго-культом. Ритуалом, суть которого самим его исполняющим выглядит непонятной, но раз положено – будем имитировать. Но даже имитация выглядит для власти риском, а потому поляну зачищают до белой кости.