ФСБ пресекла хищение госсредств в РАНХиГС

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29.12.2020, 11:56, Новости дня
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ФСБ раскрыла схему хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с руководством ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации» пресечена противоправная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС, организовавших преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы», – приводит сообщение ФСБ ТАСС.

Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»). С поличным при получении денежных средств от подчиненных сотрудников вуза задержан один фигурант дела.

В ФСБ не уточнили сумму хищений. «В действиях ряда лиц, причастных к противоправной деятельности, усматриваются также признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере»)», – добавили в ЦОС.

В ФСБ добавили, что РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию.

Позднее источник сообщил, что по делу о хищениях в РАНХиГС задержана декан факультета управления экономикой.

«Сотрудники ФСБ задержали в рамках уголовного дела о хищении профессора кафедры экономики и финансов общественного сектора Ларину Светлану Евгеньевну. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – сообщил он.

Ранее в декабре в Росгвардии рассказали о раскрытии хищений в ведомстве.



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