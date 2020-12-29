 

Эксперт: Запугивание РФ санкциями против «Северного потока – 2» не имеет смысла

29.12.2020, 11:56, Новости дня
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«Для нас главная цель – достроить газопровод, и она будет достигнута. Запугивание РФ расширением санкций не имеет смысла», – сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал завершение строительства участка газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии на фоне принятого Конгрессом США нового пакета санкций в отношении данного проекта.

«На достроенный участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии не распространялись санкции США, так как трубы укладывались на мелководье, а ограничения касаются только глубоководных участков. Все самое интересное нас ожидает впереди, когда начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода в исключительной экономической зоне Дании, которая как раз является глубоководной», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

При этом Юшков отметил, что в новом оборонном бюджете США на 2021 год не предусмотрено введение никаких принципиально новых санкций. «В аналогичном документе на 2020 год эти санкции были описаны в общих словах, сейчас же их конкретизировали: теперь существует не просто запрет на строительство «Северного потока – 2», но и четкое ограничение на укладку труб и модернизацию судов-трубоукладчиков», – объяснил собеседник.

Он также подчеркнул, что подобные санкции представляют реальную угрозу не для российских, а для международных компаний, которые рискуют попасть в черный список и лишиться мировых рынков.  

«Над проектом «Северный поток – 2» уже давно работают только российские компании, для которых главная цель – достроить газопровод. Что будет дальше – второстепенный вопрос, поэтому запугивание РФ невозможностью модернизировать суда после окончания строительства не имеет смысла», – отметил Юшков.

При этом эксперт отметил, что потенциальные риски представляет аспект страхования судов-трубоукладчиков: пока непонятно, аннулируется ли страховка при попадании в черный список или ее будет невозможно продлить в следующий период.

Собеседник предположил, что гораздо больше проблем принесут проекту новые санкции, которые в данный момент рассматриваются в Вашингтоне. 

«Около трех законопроектов, которые относятся не только к стадии строительства, но и к стадии ввода в эксплуатацию и самой эксплуатации могут действительно негативно повлиять на проект. Так как за обслуживание «Северного потока – 2» отвечает не только Россия, но и европейские регуляторы, Европа сейчас активно лоббирует свои интересы в США, и итоговый текст законопроекта еще может быть существенно изменен», – заключил он.

Ранее агентство DPA со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG сообщило, что работы по строительству 2,6 км трубопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии завершены. Строительство газопровода в Германии возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы вела баржа «Фортуна».

15 января ожидается укладка труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании, информирует Датское морское управление. Наряду с «Фортуной» в работах будут участвовать строительные суда «Балтийский исследователь» и «Мурман», а также другие суда снабжения, передает РИА «Новости».

В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта.

Напомним, в понедельник действующий президент США Дональд Трамп подписал проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который ранее был им заблокирован. Среди прочего, проект предусматривает расширение санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».



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