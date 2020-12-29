Видео: Когда распадется Украина
29.12.2020, 3:56,
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«Проект «Новороссия» не закончился. Он включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», — сообщил Геннадий Москаль, политик статусный, опытный и компетентный. Как нужно относиться к его прогнозу?
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Украина
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Харьков
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Новороссия
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Одесса
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Запорожье
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Днепропетровск
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Дмитрий Бавырин
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