Представлен Xiaomi Mi 11: Snapdragon 888, 2К, 108 Мп, 4600 мА·ч, 55-ваттная зарядка и BOINC за $610

29.12.2020, 11:55, Разное

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На рынке смартфонов представлено первое устройство на процессоре Snapdragon 888 Xiaomi Mi 11 с ценником в 610 долларов США. Девайс получил 2К-экран, камеру на 108 Мп, батарею на 4600 мА·ч с 55-ваттной зарядкой в комплекте и поддержку технологии BOINC для поиска внеземных цивилизаций.

Самый мощный

В начале текущего месяца было представлено новое, 888 поколение мобильной платформы Snapdragon от Qualcomm. На презентации чипсета было объявлено о выходе как минимум полтора десятка устройств с данным комплектующим. Пионером в применении усовершенствованного процессора стала Xiaomi. Mi 11, новый флагман китайского бренда оснащен также большим количеством актуальных технологий. Snapdragon 888 обеспечивает аппарату 745 942 балла на AnTuTu, сейчас это наиболее мощная и производительная SoC. Дополняет ее флэш-память UFS 3.1 и высокоскоростная оперативная память LPDDR 5 на 8 и 12 гигабайт со скоростью 6400 Мбит/с. Благодаря новейшему процессору с поддержкой Wi-Fi 6E передача контента, как заявили в Xiaomi, вдвое быстрее, чем у iPhone 12 Pro Max. Для хранения разного вида файлов предусмотрен объем встроенной памяти в 128 и 256 гигабайт.

Экран, как у телевизора

Так, в аппарате установлен 6,82-дюймовый 2К-дисплей AMOLED с разрешением 3200 на 1440 точек и кадровой частотой на 120 Гц, при 480-герцной частоте отклика сенсорного слоя. По утверждению руководства Xiaomi, стоимость самого экрана данного телефона равна цене телевизора. У него 100-процентный цветовой охват DCi-P3 с поддержкой HDR10+ и MEMC-технологии, а пиковая яркость – 1771 кд/кв.м. Несмотря на оценку А+ панели от бэнчмаркинга DisplayMate, фронтальный объектив в Xiaomi Mi 11 не подэкранный, а вырезанный. Однако сканер отпечатков пальцев производитель интегрировал в дисплей, покрытый закаленным стеклом Gorilla Glass Victus. Также девайс укомплектован батареей на 4,6 тысячи мА·ч с проводной и беспроводной зарядкой на 55 и 50 Вт соответственно. При этом у Xiaomi Mi 11 нет поддержки сверхбыстрой 100-Ваттной, но реализована возможность обратной беспроводной зарядки на 10 Вт. Запитать до отметки в 100% гаджет можно всего за 45 или 53 минуты проводной и беспроводной зарядкой.

Смартфон для поиска внеземных цивилизаций

Основной блок камер состоит из главного 108-пиксельного датчика, а также объективов на 13 и 5 мегапикселей, сверхширокоугольным 123-градусным объективом с диафрагмой F/2,4 и макродатчиком с фокусным расстоянием 50 мм. Кроме того, в аппарате реализован набор функций искусственного интеллекта, который в компании назвали системой «вычислительной фотографии». Для любителей качественного звука в устройстве есть стереофонические громкоговорители от Harman Kardon. Также оснащен смартфон двухдиапазонным GPS, NFC, улучшенным вибромотором и поддержкой платформы BOINC для распределённых вычислений. Это даёт возможность использовать Xiaomi Mi 11 в ходе осуществления разнообразных проектов, от исследование коронавируса и гравитационных волн до поиска внеземных цивилизаций. Дизайн смартфона включает пять расцветок, две из которых выполнены из материала, имитирующего кожу. Стоимость самой доступной модификации равна на китайском рынке 610 долларам США. Более оснащенный вариант дороже на 110 долларов.