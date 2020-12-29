 

Мнение: Причины и следствия

29.12.2020, 11:36, Разное
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Избыточная смертность по РФ относительно 2019 года – 13,8%. Дополнительно 186 тыс умерших (81% от избыточной смертности) – ковид или его последствия (осложнения). Эту информацию озвучила Голикова.

То, что Голикова списывает 186 тысяч умерших "дополнительно" на ковид "и его последствия" – это, безусловно, чистой воды попытка манипуляции. Ложь, проще говоря. Интерес Голиковой очевиден – реальная причина сверхсмертности – в тотальном развале здравоохранения, к чему именно Голикова и приложила руку. А потому прямо ответственна за убийство почти 200 тысяч человек. Кстати, по итогам года, именно такое число и возникнет.

Но преступник всегда обвиняет кого-то другого: это не я. Это она короткую юбку надела и меня спровоцировала. Я вообще шел в другую сторону.

Источник: Эль Мюрид



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