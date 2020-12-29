Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи купил 100 шерстяных шапок ради благотворительности

29.12.2020, 11:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В преддверии Нового года многие, как никогда, верят в чудеса. И одно из таких, пусть маленьких, но чудес случилось с новозеландской компанией по производству вязаных изделий Make Give Live. За несколько дней до католического Рождества основатель бренда Клэр Конза получила письмо от герцога и герцогини Сассекских, где сообщалось, что они приобрели 100 шапок из шерсти мериноса ручной работы от имени своего маленького сына Арчи.

Принц Гарри и принц Арчи Дело в том, что в шапке этой фирмы Арчи позировал на той самой рождественской открытке, сделанной во время путешествия Гарри и Меган в Канаду. Make Give Live работают по принципу – “купи одну шапку, вторую отдай нуждающимся”. Следовательно, компания сможет раздать 100 шапок, купленных парой, а также 100 дополнительных изделий.

Счастливы, что великолепная шапочка Make Give Live, которую Арчи получил еще до своего рождения, смогла его согреть. Шапочка из новозеландского мериноса, отличающаяся симпатичным стилем, позаботилась о том, чтобы голова малыша оставалась в тепле. После публикации того снимка спрос на наши шапки сохранялся в течение года, что дало возможность поддержать еще больше нуждающихся в этот тяжелый 2020 год. Мы раздали более 3500 головных уборов,

– рассказала Клэр Конза. Шапка, как у Арчи, доступна в нескольких цветовых вариантах. Ее цена – 49 долларов.

Принц Гарри, Меган Маркл и принц Арчи