Анна Калашникова поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

29.12.2020, 7:28, Разное

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Анна Калашникова – одна из самых обсуждаемых звезд отечественной эстрады. Прекрасные внешние данные, привлекающие внимание формы, изысканные наряды – все это сумела совместить в себе артистка.

Непростой 2020 год стал успешным для певицы. Совместно с Никитой Джигурдой и Прохором Шаляпиным она выпустила клип на песню “Обезоружил”, собравший практически миллион просмотров за короткий срок.

Поклонники высоко оценили работу певицы, отметив актерское мастерство исполнителей, трогательный сценарий, качество съемки, красоту и талант Анны Калашниковой.

Звезда поспешила поздравить читателей “Дни.ру” с праздником и пожелать всего самого светлого.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)