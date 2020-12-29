Ученые рассказали о механизме влияния музыки на эмоции человека

29.12.2020, 11:26, Разное

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Финские исследователи выяснили, каким образом музыка вызывает у человека веселые или грустные эмоции. Оказалось, что она влияет на определенные области мозга, при этом просмотр видеороликов активирует практически те же области.

В исследовании сотрудников финского Университета Турку приняли участие 102 человека. Их мозг сканировался при помощи метода магнитно-резонансной томографии (МРТ) в тот момент, когда они слушали музыку. После этого полученные результаты были обработаны алгоритмом машинного обучения, который продемонстрировал, какие области мозга активируются при прослушивании музыки или просмотре роликов.

Оказалось, что музыка влияет на слуховую и моторную кору. При этом играет роль характер музыкального произведения, поскольку веселая и грустная музыка действуют на определенные области мозга, поэтому можно определить, какую композицию прослушивал человек, не зная самой мелодии.

То же самое касается просмотра видеороликов, вызывающих сильные эмоции. Они активировали те же области мозга, что и при прослушивании музыки. Эмоции, появляющиеся при просмотре фильмов или звучании мелодии, в основе своей зависят от работы различных механизмов мозга.