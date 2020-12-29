Скандалы: Мухтару Аблязову предъявили счет

29.12.2020, 11:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Живущий во Франции банкир заочно получил в России 15 лет за хищение 58 млрд рублей

Таганский суд столицы вынес заочный приговор по делу бывших владельца и председателя совета директоров казахстанского АО «БТА-банк» Мухтара Аблязова и нескольких его подчиненных. Все они обвинялись в хищении средств банка на сумму 58 млрд руб. путем махинаций с подмосковной землей. Мухтар Аблязов, в Казахстане уже заочно приговоренный к пожизненному заключению, на этот раз получил 15 лет колонии общего режима, его подельники — от 10 до 13 лет. В свое время по делам о махинациях со средствами кредитного учреждения были осуждены управленцы российской компании «Евразия логистик» и известный националист Александр Белов (Поткин). Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск БТА-банка о возмещении ущерба на сумму более 173 млрд руб.

Масштабное дело о хищении средств БТА-банка, которое насчитывает около 400 томов, Таганский суд рассматривал примерно год, а приговор зачитывался два дня. Процесс проходил в заочном режиме, поскольку все фигуранты скрылись за границей. В итоге бывшие руководитель кредитного учреждения Мухтар Аблязов, а также сотрудники банка Игорь Кононко, Татьяна Параскевич, Анатолий Ерещенко и Александр Удовенко в зависимости от роли каждого были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и причинении имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ). Господин Аблязов получил 15 лет колонии общего режима, господа Ерещенко и Удовенко — по 13 лет каждый, госпожа Параскевич — 12 лет и господин Кононко — 10 лет.

Суд посчитал доказанным, что в 2006–2009 годах Мухтар Аблязов разработал и осуществил с помощью своих подчиненных криминальную схему, похитив у банка активы на сумму более 58 млрд руб. (более $1,5 млрд на момент совершения преступления).

Речь идет о земельных участках в Подольском и Домодедовском районах Подмосковья общей площадью 2,8 тыс. га, которые были приобретены на заемные средства. Первоначально руководство кредитного учреждения уверяло, что на этой земле планируется строительство московского города-спутника Константиново, а также «русского Голливуда» с огромными павильонами для теле- и киносъемок. Под эти участки злоумышленники, по данным правоохранителей, выдавали кредиты. Проекты не были осуществлены, а когда в январе 2009 года Мухтар Аблязов узнал, что власти Казахстана, обнаружив, что его банк находится в критическом финансовом положении, выразили намерение его национализировать, он решил вывести землю из-под залога, лишив тем самым банк возможности взыскания по кредитам. Ключевым участником этой схемы стала компания «Евразия логистик», которая, по данным следствия, также контролировалась банкиром Аблязовым. Благодаря использованию подложных документов о расторжении договоров-залогов с десятком заемщиков, включая ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Инвестхолдингстрой», ООО «Строй-элит» и ООО «Проектный оператор «Былово»», подмосковные участки перестали считаться залогами, мало того, их переоформили на офшорные компании и зарегистрировали в госорганах как собственность новых владельцев.

Всего же экс-владелец кредитного учреждения вывел из него активы более чем на $5,5 млрд.

После национализации банка в 2009 году в Казахстане, России и на Украине в отношении господина Аблязова и его сотрудников были возбуждены несколько уголовных дел. А новое руководство кредитного учреждения обратилось с иском в Высокий суд Лондона, который в 2011 году признал законность требований. Банкир, от которого суд потребовал открыть все свои активы и передать их под внешнее управление, этого не сделал и сбежал из Англии. Как выяснится позже, у господина Аблязова имелись при себе фальшивый паспорт гражданина Киргизии на чужое имя, а также дипломатический паспорт ЦАР.

В июле 2013 года финансист был задержан на вилле в пригороде Канна. В течение трех с половиной лет во Франции рассматривался вопрос об экстрадиции господина Аблязова на Украину или в Россию, однако в итоге в его выдаче было отказано. Адвокаты финансиста сумели убедить французские власти в том, что его уголовное преследование было вызвано оппозиционной деятельностью в Казахстане, а Россия якобы лишь выполняла просьбу своих партнеров и намеревалась передать Мухтара Аблязова казахстанским правоохранителям.

Вскоре аналогичные решения об отказе в экстрадиции были приняты и в отношении других фигурантов.

Между тем ранее длительные сроки за участие в афере с подмосковной землей получили четверо руководителей «Евразии логистик», а также известный националист Александр Белов (Поткин). Все они, по материалам расследования, помогали казахскому банкиру легализовать похищенные участки и управлять ими.

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что в рамках расследования в качестве обеспечительных мер по иску БТА-банка были наложены аресты на активы господина Аблязова и его подельников на общую сумму более 24 млрд руб.

Отметим, что в Казахстане банкир был заочно осужден дважды: на 20 лет колонии за руководство преступным сообществом, хищение денег БТА-банка и их легализацию, а также на пожизненное лишение свободы за организацию убийства главы АО «БанкТуранАлем» Ержана Татишева.

Владислав Трифонов