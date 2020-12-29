 

В Беларуси началась вакцинация от коронавируса российской вакциной

29.12.2020, 11:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Беларусь прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса “Спутник V”. 29 декабря минздрав Беларуси объявил о начале массовой вакцинации граждан.

Сегодня у нас начнется новый этап – массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке”, – сообщил министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.

Он также добавил, что в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь, и закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.

Как отмечает TUT.BY, вакцинация в Беларуси началась раньше запланированного срока. Пиневич анонсировал, что она стартует в январе, за четыре месяца минздрав планировал привить 1,2 млн белорусов, а затем выйти на показатель в 5–5,5 млн привитых.

Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”. По его словам, одна из его дочерей уже сделала две прививки этой вакциной и чувствует себя нормально.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Вакцинация населения препаратом “Спутник V” в РФ началась 5 декабря – в Москве, и 17-го – в других регионах, сообщала “Русская служба ВВС”Получившие прививку россияне начали жаловаться на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

При этом исследования этой вакцины все еще продолжаются, а 23 декабря стало известно, что российские ученые решили изменить формат исследования и больше не колоть части добровольцев плацебо. Независимые эксперты такое решение раскритиковали, заявив, что конечные данные такого исследования будут недостоверными.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Принц Эрнст Август V Ганноверский арестован в Австрии

04.07 / Минтранс захотел привлечь россиян к строительству инфраструктуры

18.11 / “Нежелание облегчить гуманитарную ситуацию”. МИД Украины отреагировал на заявления РФ об открытии КПВВ на Донбассе

16.11 / В смартфоне Huawai Mate 40 появилась функция оповещения о землетрясении

30.08 / Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов в Беларуси

22.08 / «Беби-бум» и рост смертности среди матерей и новорожденных — Telegraph о последствиях пандемии для развивающихся стран

11.12 / DT – никакой пользы — французские политики не оценили тайное награждение египетского лидера в Елисейском дворце

29.08 / Обстрел соратников Кивы. Под стражу отправили первых пять подозреваемых

28.09 / Степанов заявил о необходимости финансирования украинской медицины средствами не из госбюджета

08.07 / В США коронавирусом заразились более 3 млн человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска