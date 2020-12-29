Огневич рассказала, какие изменения запланировала на следующий год
29.12.2020, 11:18,
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Украинская певица Злата Огневич в 2021 году запланировала сделать в своей квартире ремонт мечты. Об этом она написала 28 декабря в Instagram.
По словам артистки, она хочет обустроить жилье в стиле скандинавского минимализма.
“Одним из главных изменений следующего года станет ремонт! Был период многочисленных съемных квартир, затем появилось свое жилье, только с готовым ремонтом. А теперь я хочу [сделать] сама, чтобы в каждом крошечном сантиметре читался мой дух”, – поделилась певица.
Она призналась, что приступит к подготовке к ремонту уже в этом году, начав избавляться от ненужных вещей.
“Это доставляет мне нереальное удовольствие, тем более, в конце года их будет ой как много”, – подытожила она.
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Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым. Певица представляла Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение” в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.
Ранее певица рассказала, как правильно загадывать желания на Новый год, а также составила список из пяти дел, которые необходимо успеть сделать до Нового года.
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