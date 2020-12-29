 

Как Джиджи Хадид и Зейн Малик отпраздновали первое Рождество с дочерью: семейные фото

29.12.2020, 10:40, Разное
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Рождество – для большинства семейный праздник, а в этом году он стал таковым для всех, ведь в условиях действующих ограничений из-за пандемии коронавируса оставался один сценарий для его встречи – дома в кругу самых близких. Семейство Хадид встречает Рождество по этому сценарию из года в год, только в 2020-м их ряды пополнились еще одним представителем – дочерью Джиджи Хадид и Зейна Малика. Несколько часов назад Иоланда Хадид поделилась в социальных сетях серией фотографий с той праздничной ночи.

Однажды мы вспомним это время и скажем, как много мы испытали, как мы выросли и как мы благодарны друг за друга…… – подписала снимки Иоланда.

Иоланда Хадид, Дуа Липа, Джиджи и Белла ХадидБелла и Мохамед ХадидИоланда Хадид с бойфрендомАнвар Хадид и Дуа ЛипаНа празднике были не только дети Иоланды – Джиджи, Белла и Анвар Хадид, но и ее бойфренд Джозеф Джинголи, бывший муж Мохамед Хадид, бойфренд Джиджи Зейн Малик и возлюбленная Анвара – Дуа Липа. На фотографиях запечатлены моменты, как Белла строит пряничный домик, как каждый распаковывает свой подарок. Примечательно, что свои первые подарки на Рождество получила и малышка Джиджи и Зейна – на одном из снимков пара рассматривает детский комбинезон и другие вещи, подаренные кем-то из родных.   



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