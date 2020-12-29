В Раде отреагировали на отказ Зеленского от российской вакцины: Уничтожение украинского народа

29.12.2020, 10:34, Разное

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Ситуация с распространением COVID-19 на Украине напряженная. Общее число заразившихся сегодня составляет более одного миллиона. Выздоровели и покинули больницы 680 тысяч человек, скончались 18 тысяч пациентов.

Единственным способом защиты от пандемии является вакцинация. Однако Киев не спешит закупать российский препарат. Владимир Зеленский объяснил, что ждет “настоящую вакцину” от Евросоюза.

Слова президента раскритиковали в Верховной раде. Депутат Вадим Рабинович уверен: медлить нельзя. По его словам, если власти действительно хотят выйти из ситуации с коронавирусом, то им следует оперативно закупить вакцину.

Политик обратил внимание, что на Западе не спешат помогать Незалежной. Все это похоже на “спланированную операцию по уничтожению народа”, заявил Рабинович в эфире телеканала “112 Украина”.

В начале декабря украинский политик Виктор Медведчук прибыл в Москву, чтобы встретиться с главой Центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом и обсудить использование российских разработок в Незалежной.

“Была проделана огромная работа”, – подчеркнул Рабинович.

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин сообщил, что вариант поставок вакцины на Украину возможен. Однако для этого необходимо поговорить со специалистами и получить официальный запрос от Киева.