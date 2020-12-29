 

Суточный прирост заразившихся COVID-19 россиян снизился

29.12.2020, 10:34, Разное
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Лидером по числу заражений является Москва. За день в столице выявили 5 641 больного. На втором месте Санкт-Петербург, где диагноз поставили 3 757 жителям. Тройку замыкает Московская область с 1 547 инфицированными.

В оперативном штабе по мониторингу ситуации рассказали, что в первую десятку также попали Нижегородская, Свердловская, Псковская, Ростовская, Воронежская, Архангельская области и Республика Карелия.

Общее число заразившихся коронавирусом россиян сегодня составляет 3,1 миллиона. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 24 тысячи до 2,4 миллиона, жертв – на 562 до 55,8 тысячи.

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