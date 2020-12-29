Ученым удалось доказать негативное влияние вейпинга на мышление

29.12.2020, 10:32, Разное

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Британские исследователи обнаружили, что вейпинг негативно влияет на уровень мышления. У многих вейперов развивается «ментальный туман», симптомами которого становятся спутанность сознания, снижение концентрации внимания, а также проблемы с памятью и принятием решений.

Исследованием влияния вейпинга на мышление занимались сотрудники Медицинского центра Университета Рочестера. Они изучили состояние здоровья более 10 000 вейперов разных возрастов. Многие из них жаловались на проблемы с мыслительным аппаратом.

При этом исследователи отметили, что взрослые «ментальный туман» переносят относительно легко, а вот у лиц в возрасте от 8 до 13 лет могут возникнуть катастрофические последствия. В этот период у молодых людей мозг активно развивается, поэтому вейпинг способен негативно отразиться на формировании долгосрочной и краткосрочной памяти. Также вейпинг способен усугубить состояние организма, если человек до этого момента курил обычные сигареты.