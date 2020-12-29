Скандалы: К версиям гибели группы Дятлова добавилась химическая

29.12.2020, 10:30, Разное

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Члены экспедиции могли погибнуть от опасного «топлива» для розжига дров

Химик, заместитель гендиректора одной из российских фирм Евгений Масанкин выдвинул неожиданную версию гибели группы Дятлова в 1959 году, сообщает сайт KP.RU. Он считает, что следует говорить об отравлении членов экспедиции химикатами. «В палатке разлилась токсичная жидкость (вероятно, какой-то растворитель), которую туристы использовали для растопки печки», — пишет Масанкин. При температуре минус 26 развести костер было непросто. Момент катастрофы застал людей во время переодевания – на это указывают вспоротая ножами палатка и отсутствие одежды на туристах.

Люди бежали от палатки, так как опасность находилась внутри нее. К тому же члены группы двигались не цепочкой, а шеренгой, и это очень странно. «Движение шеренгой и, возможно, держась за руки, характерно для людей, находящихся под действием психотропных или наркотических веществ, чем и являются большинство растворителей», — считает Масанкин.

Туристы не могли адекватно оценивать происходящее, к ому же некоторые из них помимо ожогов лишились зрения – все из-за того же химиката. На месте инцидента была найдена фляга, и остается гадать, что в ней было. Масанкин сделал обширный список токсичных веществ, которые могли быть там.

Эксперт отмечает, что основное действие яда было нанесено парами. Ситуацию после отравления они воспринимали неадекватно, боясь идти в палатку, они отправились в лесок, надеясь развести там костер. Как уверяет химик, это в итоге и привело к обморожениям и гибели членов группы.

Врач анестезиолог-реаниматолог Ваграм Мовсисян относится к данной версии как заслуживающей критики, по той причине, что токсины не могли бы так долго действовать на людей. Написавший книгу о группе Дятлова писатель Николай Андреев считает, что ребята могли бы просто проветрить палатку и вернуться, к тому же пары по-разному действовали на разных участников группы из-за различий в концентрации. К тому же данная версия не объясняет появление травм у некоторых членов группы Дятлова.