 

В Саудовской Аравии посадили в тюрьму активистку, выступавшую за права женщин

29.12.2020, 10:24, Новости дня
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Выступавшую за права женщин активистку Люджейн аль-Хазлюль посадили в тюрьму в Саудовской Аравии. Ее приговорили к пяти годам и восьми месяцам заключения, пишет агенство Reuters 29 декабря со ссылкой на родственников активистки.

31-летняя аль-Хазлюль содержится под стражей с мая 2018 года после ареста вместе с другими борцами за права женщин. Суд учтет, что женщина уже отсидела в тюрьме после ареста срок в 2 года и 10 месяцев. Аль- Хазлюль собирается обжаловать приговор, сказала ее сестра.

Женщину обвинили в попытке изменить политическую систему Саудовской Аравии и нанести ущерб национальной безопасности. Аль-Хазлюль предъявили обвинение в устройстве на работу в ООН, общении с иностранными дипломатами, международными правозащитными группами, другими саудовскими активистами и международными СМИ о правах женщин в королевстве, включая агентство Reuters.

Суд решил вынести такой приговор, несмотря на давление международных правозащитных организаций, отмечает агентство. Они неоднократно требовали освободить аль-Хазлюль и других арестованных активисток, но Эр-Рияд не реагировал на эти просьбы. Эксперты ООН назвали обвинения надуманными и призвали немедленно освободить женщину.

Представитель Госдепартамента США Кейл Браун заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о приговоре активистке.

“Мы подчеркнули важность свободы слова и деятельность мирных активистов в Саудовской Аравии, поскольку они продвигают права женщин. Мы с нетерпением ждем ее скорого освобождения в 2021 году”, – написал он в Twitter 29 декабря.

Советник по национальной безопасности избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан подтвердил в Твиттере, что администрация Байдена планирует поднять вопрос прав человека в отношениях с Эр-Риядом.

“Приговор аль-Хазлюль за простую реализацию своих универсальных прав несправедлив и вызывает беспокойство. Как мы уже говорили, администрация Байдена и Харриса будет выступать против нарушений прав человека, где бы они ни происходили”, – отметил он.

Аль-Хазлюль неоднократно сообщала о пытках в тюрьме. В 2019 году она  отказалась опровергнуть свои утверждения о пытках в обмен на досрочное освобождение, сказали ее родственники. Семья аль-Хазлюль утверждала, что активистку в течение трех месяцев подвергали пыткам электрическим током и сексуальным домогательствам, отметило ВВС.

Активистка выступала за право женщин водить машину с 2013 года. Ее задержали за несколько недель до того, как саудовским женщинам разрешили получать права на вождение авто в 2018 году.

В Саудовской Аравии действовал запрет на вождение для женщин с 1957 года. Из-за этого семьи вынуждены были нанимать водителей, чтобы возить членов семьи женского пола.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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