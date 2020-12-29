Время платить по счетам: “немецкий вопрос” в Чехословакии

29.12.2020, 10:20, Разное

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Немецкий взгляд на итоги Второй мировой войны. Реваншизм или стремление к исторической справедливости? Предлагаю ознакомиться с переводом статьи, размещенной на немецком сайте, в которой автор приводит факты геноцида гражданского немецкого населения на территории освобожденной от фашистов Чехословакии.

С начала миграционного кризиса минуло уже пять лет, пять тяжелых долгих лет, истощивших немецкую экономику и принесших взамен одни лишь риски и лишения. И обещания. Много пустых обещаний "справиться" и "преодолеть", которые центристские шарлатаны во главе с "мамочкой" Меркель вливали в уши рядовых немцев, на деле едва сдерживая бесконтрольную и беспорядочную миграцию (Айнвандерунг). Нас облапошили, господа – самым бесстыжим и наглым образом. Однако сейчас, к концу 2020 года, ни у кого уже не осталось никаких сомнений в том, что пресловутое "Мультикульти" потерпело крах, и что политика безразборной всетолерантности и всепрощения (Politik der kriterienlosen Alltoleranz und Allverziehung) – это политика-вампир, иссушающий все, чего немцы достигли своим трудолюбием и отрезающий нам путь в будущее.

Наряду с тем Германия и, в первую очередь, немецкие власти должны понять, что единолично взваливать на себя общее для всего Евросоюза бремя – это пагубная практика, провоцирующая некоторых членов "большой европейской семьи" паразитировать на немецком ресурсе. За период кризиса Меркель уже и так порядком избаловала наших периферийных "детишек" вроде Польши, Чехии, Болгарии и прочих "прилипал". Однако пришло время взыскать с них долги – в том числе и исторические. Ведь известно, что многие из этих стран ходят у нас в должниках еще с послевоенного периода, а некоторые до сих пор не понесли ответственность за преступления против гражданского населения капитулировавшей Германии. И подняв вопрос о репарациях сейчас, немецкое правительство смогло бы создать еще один рычаг давления и добиться справедливого перераспределения экономического бремени миграционного кризиса.

Начать мы предлагаем с уже упомянутой Чехии. Благодаря материалам из рассекреченных архивов РККА, которые любезно предоставили нам наши соратники из России, в наших руках оказалась доказательства чудовищного преступления, совершенного чехословацкими правительством против этнических немцев и вошедшего в историю, как депортация немецкого меньшинства из Чехословакии.

Сразу после окончания войны, новоиспечённый президент Чехословакии Эдвард Бенеш принял ряд бесчеловечных декретов, направленных на решение "немецкой проблемы", а именно:

– о недействительности передачи прав собственности за время оккупации немцам, венграм -предателям чешского и словацкого народов (19 мая 1945 г.),

– о конфискации и ускоренном разделе сельскохозяйственной собственности предателей (21 июня 1945 г.),

– о наказании нацистских преступников и предателей через чрезвычайные народные суды (19 июня 1945 г.),

– о заселении славянских земледельцев на ранее конфискованные земли (20 июля 1945 г.),

– о лишении немцев и венгров гражданства (2 августа 1945 г.),

– о конфискации вражеской собственности (помимо сельскохозяйственной) (25 октября 1945 г.).

Разумеется, истинной целью этих декретов была отнюдь не борьба с нацистским подпольем, как заявлял Бенеш, а вымещение злобы на беззащитном мирном населении, а также обогащение за счет разграбления имущества депортированных немцев. Важно также не забывать тот факт, что почти все немецкое мужское население в годы войны либо погибло, либо находилось в плену, и вся тяжесть "бенешевских декретов" отразилась на женщинах, стариках и детях, которых чехословацкие власти поголовно маргинализировали, провозглашая преступниками, врагами и предателями чешского и словацкого народов".

Первые массовые расправы над немецким насnелением начались еще до издания декрета уже в мае 1945 года. По отношению к невиновным мирным немцам были продемонстрированы небывалые несправедливость и жестокость. Согласно данным архивов, в период с 5 по 9 мая в Праге было убито не менее 855 немецких гражданских лиц, множество изнасиловано и искалечено. С 9 по 11 мая чехословаками было убито около 10 тысяч уже разоруженных немецких военнослужащих. Таким образом, декреты Бенеша закрепили и легитимизировали уже имевшуюся в чехословацком обществе тенденцию к насилию над немецким меньшинством, практически доведя ситуацию до геноцида.

Депортируемых немцев сгоняли в маршевые колонны и в пешем порядке отправляли в Германию. В пути немцы систематически подвергались унижениям и истязаниям, обирались конвоирами и "таможней". Многие не выдерживали таких тяжелых условий. Согласно чешским архивам, в ходе непосредственного выселения погибло 18816 немцев, из них 5596 убито, 3411 совершило самоубийство, 6615 умерло в концентрационных лагерях, 1481 погиб при транспортировке, 705 сразу после транспортировки, 629 во время побега и 379 по неизвестным причинам. По мнению же немецких историков, в ходе насильственной депортации погибли до 250 тысяч немцев.

Для чехословацких зверей жизнь этнического немца не стоила ничего. Наиболее известны следующие случаи массовых убийств немцев в ходе выселения:

– "марш смерти" немцев из Брно, когда в конце мая 1945 года из столицы Моравии в Австрию были силой изгнаны около 20 тысяч местных немцев, из которых до 1700 человек погибло,

– убийство чехословацкими военнослужащими 800 немцев, в том числе несовершеннолетних, в городе Постолопрты в июне 1945 года;

– убийство 19 июня 1945 года под городом Пржеров военными и местными ополченцами 265 человек, включая 120 женщин и 74 ребенка.

Чехи до сих пор не ответили за эти чудовищные преступления, и мы считаем своим долгом сделать все возможное чтобы призвать их к ответственности. Наш народ сполна искупил свою вину и вправе сам требовать восстановления справедливости. Приведенные в прикрепленном документе и частично процитированные факты необходимо распространить по всем возможным каналам и сделать достоянием широкой общественности. Мы не допустим замалчивания преступлений против нашего народа.

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Перевод с сайта nosvox.com