 

США помогли ФСБ перехватить 330 кг кокаина

29.12.2020, 10:12, Новости дня
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ФСБ РФ и минюст США провели масштабную операцию по пресечению контрабанды кокаина из Южной Америки в Европу.

«ФСБ совместно с управлением по борьбе с наркотиками министерства юстиции США проведена многоэтапная международная спецоперация по пресечению противоправной деятельности транснационального преступного сообщества, специализирующегося на контрабанде кокаина из Южной Америки на территорию РФ и в другие европейские государства», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Отмечается, что в мае в рамках первой совместной операции в Санкт-Петербурге был задержан наркокурьер, у которого изъяли килограмм кокаина. Кроме того, силовики установили активных членов организованной преступной группы.

«В июне 2020 года при покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере на территории Москвы с поличным задержаны участники и один из организаторов наркоОПГ, из незаконного оборота изъято 34 килограмма кокаина», – поясняется в сообщении.

«На заключительном этапе операции, несмотря на применение наркодельцами повышенных мер конспирации и различных ухищрений, в ноябре 2020 года на территории Московской области выявлен тайник, в ходе осмотра которого обнаружено не менее 295 килограмм названного наркотика», – сообщили в ФСБ.

Всего в результате совместной операции из незаконного оборота изъято не менее 330 килограмм кокаина, пресечена противоправная деятельность участников трансграничной наркогруппировки, в отношении которых возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Сумма дохода наркопреступников за незаконный сбыт изъятого наркотика могла составить 1 млрд рублей», – добавляется в сообщении.

Напомним, в ноябре сообщалось, что ФСБ пресекла работу нарколаборатории во Владимирской области.



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