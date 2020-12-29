 

В Мурманской области объявлен траур по погибшим рыбакам

29.12.2020, 10:12, Новости дня
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Власти Мурманской области 29 декабря объявили днем траура в регионе по рыбакам, погибшим в результате крушения траулера «Онега» в Баренцевом море.

«Сегодня Мурманская область скорбит. В нашем регионе – день траура. Это горе не только для семей. Это горе для всего города, горе для всего Севера. Наши рыбаки не вернулись домой», – написал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в Instagram.

«От лица всех северян я приношу искренние соболезнования родным погибших», – сказал Чибис.

Губернатор добавил, что власти Мурманской области помогут семьям пропавших без вести рыбаков.

«Правительство Мурманской области окажет поддержку семьям. Каждая семья получит материальную помощь в размере 1 млн рублей. Кроме того, сейчас мы работаем над дополнительной адресной помощью для каждой семьи», – сказал Чибис в видеообращении.

Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших во время крушения траулера «Онега» в Баренцевом море.

Во вторник источник заявил об отсутствии шансов найти рыбаков с затонувшего в Баренцевом море судна.

Судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. Сообщалось, что 17 из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли. В районе крушения «Онеги» нашли только три спасательных круга.



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