Праздник будет, но дома
29.12.2020, 10:03, Новости
Теги: Безопасность, Выходные, Здоровье, Здравоохранение, Праздник
Новый год – в узком кругу.
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и сложившейся эпидемиологической ситуацией общие рекомендации к празднованию новогодних праздников в этом году сводятся к минимизации возможных контактов.
Жителям Рыбинска рекомендуют провести новогоднюю ночь дома, в семейном кругу. По этой причине в городе отменены массовые мероприятия в ночь с 31 декабря на 1 января.
– Нам искренне жаль, что приходится отказываться от привычных массовых мероприятий, но на данном этапе это необходимо. Мы выполняем требование по обеспечению безопасности горожан, – отметили в управлении культуры администрации города.
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