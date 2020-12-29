Праздник будет, но дома
 

Праздник будет, но дома

29.12.2020, 10:03, Новости
Теги: , , , ,

Новый год – в узком кругу.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и сложившейся эпидемиологической ситуацией общие рекомендации к празднованию новогодних праздников в этом году сводятся к минимизации возможных контактов.

Жителям Рыбинска рекомендуют провести новогоднюю ночь дома, в семейном кругу. По этой причине в городе отменены массовые мероприятия в ночь с 31 декабря на 1 января.

– Нам искренне жаль, что приходится отказываться от привычных массовых мероприятий, но на данном этапе это необходимо. Мы выполняем требование по обеспечению безопасности горожан, – отметили в управлении культуры администрации города.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Автотранспортное предприятие передало медикам Рыбинска маски и защитные костюмы

29.12 / Вниманию жителей и гостей Рыбинска!

29.12 / Мероприятия для детей в дни школьных каникул

27.12 / В новогодние праздники антитеррористической защищённости – повышенное внимание

25.12 / Рыбинцы приняли участие в новогоднем проекте «РиоРита – радость Победы»

25.12 / Снегопад сойдет на нет

24.12 / Академики подтвердили. Полный текст письма мэру Рыбинска

24.12 / Завтра в Рыбинске начнут работу елочные базары

21.12 / Рыбинцам вернут до 2000 рублей за покупку смартфона

18.12 / К сведению родителей, имеющих на иждивении детей-инвалидов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска