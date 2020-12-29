Праздник будет, но дома

29.12.2020, 10:03, Новости

Теги: Безопасность, Выходные, Здоровье, Здравоохранение, Праздник

Новый год – в узком кругу.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и сложившейся эпидемиологической ситуацией общие рекомендации к празднованию новогодних праздников в этом году сводятся к минимизации возможных контактов.

Жителям Рыбинска рекомендуют провести новогоднюю ночь дома, в семейном кругу. По этой причине в городе отменены массовые мероприятия в ночь с 31 декабря на 1 января.

– Нам искренне жаль, что приходится отказываться от привычных массовых мероприятий, но на данном этапе это необходимо. Мы выполняем требование по обеспечению безопасности горожан, – отметили в управлении культуры администрации города.