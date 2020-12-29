Эмма Робертс и Гарретт Хедлунд впервые стали родителями

29.12.2020, 9:48, Разное

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Звезда “Американской истории ужасов” и племянница Джулии Робертс – Эмма Робертс – родила сына. Такой подарок она по счастливому стечению обстоятельств преподнесла на Новый год своему бойфренду Гарретту Хедлунду, прославившемуся ролями в фильмах “Трон: Наследие” и “Троя”. Инсайдер E! Online отметил, что “все здоровы”, а источник TMZ добавил, что малыш появился на свет 27 декабря и получил имя Родс. Сами актеры пока не комментировали это событие в социальных сетях.

Эмма Робертс и Гарретт Хедлунд

И для Эммы, и для Гарретта ребенок стал первым. Пара встречается больше года, их отношения начались после того, как Робертс рассталась с актером Эваном Питерсом. Они познакомилась в 2013 году на съемках фильма “Взрослый мир”. Пара была вместе почти 7 лет, на протяжении которых они то расставались, то вновь возобновляли отношения.

Эмма Робертс и Эван Питерс

Вскоре после окончательно разрыва их помолвки в 2019 году Робертс стали все чаще видеть в компании Хедлунда. И если поначалу Эмма и Гарретт просто невинно прогуливались по окрестностям Лос-Анджелеса, то в какой-то момент папарацци удалось сфотографировать уже совсем не дружеские поцелуи пары.

Гарретт Хедлунд до встречи с Эммой также состоял в длительных отношениях: он четыре года встречался с актрисой Кирстен Данст, с которой познакомился на съемках фильма “На дороге”.

Кирстен Данст и Гаррет Хедлунд на “Золотом глобусе”, 2016 год