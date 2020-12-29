«Красная Шапочка»: трагический финал людоедской сказки

29.12.2020, 9:44, Разное

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Знаменитый сказочник стеснялся своих шедевров. Он считал себя серьёзным писателем, а сказки – милыми, но безделушками.

«Красная Шапочка» самая короткая из всех сказок Шарля Перро. В его сборнике «Сказки матушки гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями», увидевшем свет в 1697 году, она занимала всего две страницы. В оригинале история о наивной девочке, не сумевшей даже при детальном осмотре отличить мохнатого волка от собственной бабушки, кончалась печально: волк съел сначала бабушку, а потом и её внучку. На десерт подавалось стихотворное нравоучение автора о том, что молодым девицам не следует разговаривать с незнакомцами, особенно с теми, которые им беззастенчиво льстят. Эта мораль явно предназначалась для аристократических читательниц. Простой народ нравоучения не жаловал и придумал свой конец сказки, который в начале XIX века записали братья Гримм.

В народном варианте, распространённом во Франции и Германии, сытый волк заснул и начал так храпеть, что привлёк внимание проходившего мимо охотника. Тот не стал сразу убивать спящего хищника, а решил поинтересоваться, что у него внутри. Из разрезанного ножницами брюха вылезли невредимые бабушка и внучка. Во время этой хирургической операции, проводившейся безо всякой анестезии, волк даже ухом не повёл. Мстительная Шапочка набила его брюхо камнями, только тогда волк почуял что-то не то и проснулся. Захотел убежать, но инородные предметы во внутренних органах привели к летальному исходу. В общем, наступил счастливый конец для всех героев, кроме волка.

В России «Красная Шапочка» долго печаталась в первозданном виде. Над ней трудились разные переводчики, но суть сказки они оставляли прежней — история заканчивалась счастливо для волка. Нравоучение чаще всего опускалось — детям оно было просто не интересно. Волчьим насыщением кончались и первые советские издания сказки Перро. Так происходило до 1944 года, когда в продаже появился новый перевод старой сказки. В нём мимо домика бабушки проходили дровосеки, которые без лишних слов убили волка, вспороли ему брюхо и спасли недопереваренных родственниц. Таким образом, возник новый вариант сказки — не Перро, но и не братьев Гримм, со счастливым концом, но без эффектных подробностей вроде ножниц и камней.

Автор перевода в издании 1944 года не указан. И это неудивительно: «Красную Шапочку» пересказал Александр Введенский, поэт и один из главных сотрудников детских журналов «Чиж» и «Ёж», возглавлявшихся Самуилом Маршаком. В сентябре 1941 года Введенский был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации и вскоре умер на тюремном этапе. То, что труд репрессированного переводчика через три года после его смерти увидел свет, уже удивительно. Десятилетиями эта «счастливая» версия «Красной Шапочки» издавалась с указанием: «Перевод под редакцией С. Я. Маршака». Только в 1990-х фамилия Введенского вновь появилась в выходных данных.