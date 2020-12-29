Анфиса Чехова не отрицает вероятность рождения второго ребенка

29.12.2020, 9:40, Разное

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Российская телеведущая Анфиса Чехова призналась, что в 43 года мечтает еще об одном ребенке или даже близнецах. Однако даже при условии, что она родит, для нее второй ребенок будет последним.

На своей странице в Instagram знаменитость вступила в беседу с подписчиками. Им Анфиса Чехова рассказала, что возраст ей уже дает знать о себе, но еще одного ребенка он все же смогла бы осилить. Кроме того, на нее иногда «накатывает» желание выйти замуж.

Первый ребенок у Анфисы Чеховой появился в браке с актером Гурамом Баблишвили, с которым они сыграли свадьбу в 2015 году. Однако брак оказался коротким. Сейчас некоторые поклонники телеведущей утверждают, что у нее есть отношения с другом Эдуардом, но сама Чехова эти слухи упорно опровергает.