 

Трамп объявил о строительстве ещё большего Белого дома рядом с нынешним

29.12.2020, 9:31, Разное
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Президент Дональд Трамп настаивает на том, что он не согласится на выборы, пока не будут проведён пересчёт всех законных бюллетеней. Глава государства объявил о начале строительстве еще нового Белого дома рядом с нынешним Белым домом.

«Если Байден будет настаивать на этих полностью сфальсифицированных выборах, то пусть живёт в этом маленьком домике, а я пока перееду в гораздо лучший дом по соседству”, – сказал Трамп прессе.

По проекту новый дом, который строится на Пенсильвания-авеню, 1602, очень похож на нынешний, но вдвое больше, а на фасаде большими буквами написано «ТРАМП».

«Когда иностранные дипломаты приедут в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом, -они приедут сюда, увидят эти два дома и спросят себя, в каком из них живет президент. Как вы думаете, что они выберут? Крошечный, похожий на дом какого-то сонного мошенника, или гораздо больший, гораздо более красивый дом, похожий на тот, в котором будет жить вождь?» – поинтересовался Трамп.

Джо Байден сказал, что не возражает против нового строительства, и отметил, что наличие самого большого и самого дорогого дома в районе обычно не лучшая инвестиция. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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