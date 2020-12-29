РПЦ решила основать собственные штурмовые отряды

29.12.2020, 9:31, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Московский патрирахат объявил о планах создать к середине 2021 года собственные штурмовые отряды.

Это решение было окончательно принято после того, как для взятия Среднеуральского монастыря пришлось привлекать силовиков.

– У нас нет проблем в диалоге с государством и взаимной помощью, но наверное, каждая структура должна заниматься своим делом. Помимо еретиков, таких как Сергий, в государстве много других проблем: атеисты, противники храмов, есть и раскольники, и иеговисты, и сатанисты, и индуисты. И с этим всем логично бороться при помощи собственной структуры, которая при необходимости будет готова и храм штурмовать, и на улицах порядок навести, и население успокоить, – пояснили в синодальной службе безопасности РПЦ МП.

Профинансировать инициативу придётся государству, уже к июню РПЦ планирует потратить на эту цель не менее 122 млн рублей. Такие суммы, отмечает газета “Коммерсант”, в бюджете имеются – их изыщут из резервных источников и за счёт сокращения отдельных статей, таких как устаревшая программа по поддержке региональных планетариев.