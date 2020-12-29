 

Ученые рассказали о главной угрозе для человека в космосе

29.12.2020, 9:31, Разное
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Оказывается, мощная радиация в открытом космосе, это еще не главная проблема дальних полетов по освоению других планет. Ученые из Германии выяснили, что большую опасность для космонавтов представляют микробы.

Исследователи ранее выяснили, что после пребывания в космическом пространстве стафилококки и энтерококки обретают устойчивость к антибиотикам. Подобный эффект был замечен у культур, выращиваемых командой ученых на французско-итальянской исследовательской станции «Конкордия». Результаты исследований показали, что в экстремальных условиях микроорганизмы не только приспосабливаются к ним, но и усиливают свои защитные механизмы.

Кроме этого, американские исследователи обнаружили, что в космическом пространстве мутация бактерий ускоряется. Приспособившись к условиям окружающей среды, на Земле бактерии стали еще более заразными.

Кроме радиации на микроорганизмы также оказывают влияние отсутствие гравитации и прочие факторы, из-за чего бактерии меняют свое поведение. Некоторые микроорганизмы создают своеобразные биопленки и начинают вырабатывать различные соединения и вещества, которые несвойственны для них в земных условиях. Другими словами, у космонавтов появляется очень опасная «компания» в виде деструктивных колоний. Создаваемые бактериями пленки начинают активно разрастаться и наносить вред здоровью человека и оборудованию станции.

По словам исследователей, чтобы защититься от опасных инфекций, необходимо использовать обеззараживающие средства на основе благородных металлов, так как к ним микробы не могут выработать устойчивость.

Ранее исследователи из Центра космической медицины Лондонского университета также выяснили, что бактерии и грибки под воздействием радиации начинают разрастаться и мутировать в организме человека. Что же тогда будет происходить внутри космонавта? Страшно подумать.

Но и это еще не все, ранее международная команда исследователей обнаружила в организме человека слабое место, из-за которого длительные космические путешествия на далекие планеты будут невозможны. Микрогравитация провоцирует хронический отток крови и тканевой жидкости к голове, образуя тромб в яремной вене. В общем, ученым еще предстоит решить много вопросов, касающиеся сохранения здоровья космонавтов.



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