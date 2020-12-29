 

Загадочный огненный метеор наблюдали в небе над Вирджинией

29.12.2020, 9:29, Разное
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Огненное НЛО заметили жители штата Вирджиния (США).

Местные жители в соцсетях предположили, что речь может идти об НЛО или горящем самолете. Подозрительный объект довольно долго горел в небе, его успели заснять на видео.

Местные жители в соцсетях предположили, что речь может идти об НЛО или горящем самолете. Подтверждение второй из версий найти не удалось.

Кроме того, гореть мог попавший в атмосферу Земли метеорит, однако в этом случае с большой долей вероятности произошел бы взрыв, которого не наблюдалось.

Так что разгадки этот случай пока не получил.



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