Загадочный огненный метеор наблюдали в небе над Вирджинией
29.12.2020, 9:29,
Разное
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Огненное НЛО заметили жители штата Вирджиния (США).
Местные жители в соцсетях предположили, что речь может идти об НЛО или горящем самолете. Подозрительный объект довольно долго горел в небе, его успели заснять на видео.
Местные жители в соцсетях предположили, что речь может идти об НЛО или горящем самолете. Подтверждение второй из версий найти не удалось.
Кроме того, гореть мог попавший в атмосферу Земли метеорит, однако в этом случае с большой долей вероятности произошел бы взрыв, которого не наблюдалось.
Так что разгадки этот случай пока не получил.
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