Источник заявил об отсутствии шансов найти рыбаков с затонувшего в Баренцевом море судна

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29.12.2020, 9:20, Новости дня
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Шансов найти 17 человек с затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега» нет, сообщил представитель экстренных служб.

«Рыболовными судами было обследовано порядка 500 кв. км акватории. Поиск никаких результатов не дал. Шансов найти оставшихся 17 человек практически нет», – приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Поисковая операция продолжается и в эти минуты. В ней задействовано четыре рыболовных судна, из порта Мурманска направлен морской спасательный буксир

«Микула», который прибудет на место 30 декабря. Всего в поисковых работах задействованы 200 человек.

В понедельник МЧС сообщило, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. Сообщалось, что 17 из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли. В районе крушения «Онеги» нашли три спасательных круга.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших во время крушения траулера «Онега» в Баренцевом море.



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