При пожаре в доме в Новосибирске погибли трое детей

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29.12.2020, 9:20, Новости дня
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При пожаре в деревянном восьмиквартирном одноэтажном доме на улице Декабристов в Новосибирске погибли четыре человека, в том числе трое детей в возрасте от полутора до семи лет.

«Сегодня утром в городе Новосибирске на улице Декабристов произошел пожар в восьмиквартирном одноэтажном доме. Возгорание произошло в одной из квартир, которую снимала многодетная семья. Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек – женщины, 1992 г.р., а также трех малолетних детей в возрасте семи, трех и полутора лет. Личности погибших установлены», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета по Новосибирской области.

По данному факту следственными органами СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На место происшествия выехал руководитель следственного управления областного СК генерал-майор юстиции Андрей Лелеко, руководитель и следователи следственного отдела по Октябрьскому району города Новосибирск СУ СК по Новосибирской области, группа следователей-криминалистов следственного управления.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе выяснение причин, приведших к трагедии. Совместно с дознавателями МЧС будет установлена причина пожара. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в ноябре при пожаре под Красноярском погибли пятеро детей.



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