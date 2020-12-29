 

В киндер-сюрпризе, подаренном на Новый год Сергею Кириенко, оказалась фигурка Навального

29.12.2020, 8:51, Разное
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В воскресенье, открывая поступившие на его имя новогодние подарки, заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко обнаружил среди них игрушку в виде Алексея Навального.

В связи с возможной провокацией охрана эвакуировала весь этаж здания на Старой площади.

Игрушка находилась внутри шоколадного яйца «Киндер-сюрприз». Разломив шоколад и открыв пластиковый футляр, Кириенко увидел пластмассового человечка в синих трусах. «Кожа» игрушки тоже была синей, глаза неестественно выпучены, что явно намекало на её тяжёлое состояние. В здании объявили тревогу, в кабинет прибыла следственно-оперативная группа. Остатки шоколада, футляр, упаковку и фигурку Навального изъяли для экспертизы, оперативники же начали поиски отправителя странного подарка.

Комплексная экспертиза показала, что игрушка не ядовита, не радиоактивна, не взрывоопасна и не содержит шпионских устройств. Синие трусы, в которые она была одета, эксперт опознал, как шотландскую мужскую юбку – килт. Синий цвет «кожи» также нашёл своё объяснение. Фигурка оказалась изображением Gutsy Smurf – храброго смурфа-шотландца из фильма «Смурфики». Он нечасто встречается в Киндер-сюрпризах и потому ценится коллекционерами.

После окончания экспертизы сотрудникам Администрации разрешили продолжить работу, однако дарителя намерены установить, чтобы провести с ним профилактическую беседу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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