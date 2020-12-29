 

Ида Галич показала результаты ремонта стоимостью 20 млн рублей в своем «замке»

29.12.2020, 8:48, Разное
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Блогер Ида Галич продемонстрировала своим подписчикам коттедж, где все еще проводится ремонт стоимостью 20 млн рублей. По словам знаменитости, «замок» она покупала в ипотеку во время беременности.
Для своих подписчиков Ида Галич решила провести рум-тур (демонстрация жилья блогеров) в строящемся коттедже, расположенном в 12 км от МКАД. Супруга Алана Басиева отметила, что в «замке» после завершения всех работ стены будут иметь небесно-голубой оттенок, а на полу будет красоваться дорогой паркет.

Кроме большого количества комнат, гардеробной и террасы в «замке» Иды Галич имеется отдельная ванная для собак. Ремонт уже близок к окончанию, вскоре в новое жилье привезут мебель. Однако судьба коттеджа остается неизвестной, поскольку недавно появились слухи, что Галич и Басиев решили развестись.



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