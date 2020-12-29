 

Число случаев коронавируса в мире достигло 81,3 млн

29.12.2020, 8:40, Новости дня
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По состоянию на утро 29 декабря в мире коронавирус подтвержден почти у 81,3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

1 млн 774 тыс. заболевших умерли, почти 46 млн выздоровели.

Странами с самым большим распространением болезни являются:

  • США (19,3 млн заболевших, почти 335 тыс. умерших);
  • Индия (10,2 млн заболевших, 147,9 тыс. умерших, 9,8 млн выздоровевших);
  • Бразилия (7,5 млн заболевших, 192 тыс. умерших, 6,7 млн выздоровевших);
  • Россия (3 млн заболевших, 54,6 тыс. умерших, 2,4 млн выздоровевших);
  • Франция (2,6 млн заболевших, 63,2 тыс. умерших, 197 тыс. выздоровевших).

Украина в списке занимает 16-е место.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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