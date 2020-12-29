 

Вынесение приговора срочнику Шамсутдинову перенесли на следующий год

29.12.2020, 8:29, Новости дня
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Второй восточный окружной военный суд в Чите продолжит рассмотрение дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, в январе.

«На сегодняшнем заседании исследовали характеристики и заявления по процессуальным издержкам. Следующее заседание назначено на 18 января, где планируется исследование доказательств по заявленным гражданским искам», – приводит РИА «Новости» слова представителя суда.

Накануне суд заслушал вердикт присяжных заседателей, которые признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство, но при этом посчитали его заслуживающим снисхождения. Ранее во время судебных прений сторона обвинения заявила, что Шамсутдинов виновен и снисхождения не заслуживает.

Напомним, в октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

При этом сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Позже Шамсутдинов попросил прощения у семей убитых. Потерпевшими по делу о неуставных отношениях в части проходят восемь человек.

1 июня стало известно, что Шамсутдинову предъявили новое обвинение. Также обвиняемый признал вину в убийстве восьми человек. 

Позже Гарнизонный военный суд Читы смягчил обвинение солдату, дело было решено рассматривать с участием присяжных заседателей.



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