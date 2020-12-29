Названы главные причины техногенных аварий в 2020 году

29.12.2020, 8:29, Новости дня

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Износ инженерного оборудования предприятий и отказ от его замены являются главными причинами техногенных аварий в РФ в 2020 году, сообщила глава Росприродназдора Светлана Радионова.

«Значительная часть оборудования отработала два и более нормативных срока службы. При этом вместо принятия решения о замене изношенного (аварийного) оборудования предприятие продлевает срок его службы», – приводит ее слова РИА «Новости».

Радионова отметила, что главной победой Росприродназдора в уходящем году стало осознание компаниями необходимости решать экологические проблемы. «Мы достучались до менеджмента компаний, внесли ясность, что им придется заниматься экологией всерьез и постоянно», – сказала она.

Также она добавила, что улучшения видны там, где проводится надзорная деятельность. По ее словам, компании стали по-другому реагировать, и ключевую роль здесь сыграл разлив топлива в Норильске.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». По оценке Росприродназдора, ущерб составил 147,7 млрд рублей. По оценке экспертов, техногенная катастрофа под Норильском стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона.