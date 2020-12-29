Мероприятия для детей в дни школьных каникул

29.12.2020, 8:28, Афиша

Теги: Образование, Праздник

С 28 декабря у школьников начались новогодние каникулы.

В течение двух недель учреждения дополнительного образования и культуры, а также молодежной политики предлагают мероприятия для школьников. Детей и подростков приглашают провести время весело, познавательно и интересно с учетом требований безопасности в условиях коронавирусной инфекции.

С 2 по 10 января КДК «Переборы» приглашает на развлекательные программы, мастер–классы и просмотры мультфильмов на большом экране.

3 января в 12 часов Центр «Молодые таланты» приглашает на акцию «Новогодняя гирлянда желаний» (на площадке у Центра по адресу: пр. Ленина, 181). В программе – викторины, конкурсы, загадки, интерактивная анимация, праздничный хоровод.

3 января Центр туризма и экскурсий с 12 до 15 часов приглашает на стадион (ул. Чкалова, 25). В развлекательной программе «туристическая тропа», мини-ориентирование, новогодние забавы народов России и сюрпризы.

Центр «Солнечный» 3 января в 11:30 ждет желающих на семейный праздник «Выходной с собакой». Место проведения: пр.Ленина, 181 на кинологической площадке.

6 января в 11:00 у входа в «Кванториум» (ул. Крестовая, 133) школьников ждут на новогодний семейный техноквест «ВКурсе76» совместно подготовленный специалистами детского технопарка «Кванториум» и Центра детского технического творчества.

Молодежный центр «Максимум» приглашает в клубы по месту жительства 4 и 5 января открыты клубы «Мечта» (ул. Щепкина, 19), «Витязь» (Гагарина, 18) и «Истоки» (ул.Инженерная, 22).

6 и 8 января – «Темп» (ул. Чебышева, 7), «Звезда» (50 лет ВЛКСМ, 32) и «Патриот» (Карякинская, 3) . Время работы клубов с 11 до 17 часов.