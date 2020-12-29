Николай Расторгуев назвал домыслами слухи о его тяжелом заболевании

29.12.2020, 8:00, Разное

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Российский певец из группы «Любэ» Николай Расторгуев не подтвердил слухи о том, что у него диагностировали тяжелое заболевание. Он призвал не верить домыслам СМИ, назвав себя совершенно здоровым.

Музыкант заявил, что первые слухи о его болезнях начали появляться 10 лет назад. В СМИ ему приписывали разные заболевания, но в итоге ни одна «болячка» не подтвердилась. Несмотря на то, что в его коллективе несколько музыкантов перенесли коронавирус, сам он им не болел. Больше всего в этом году Николая Расторгуева угнетало отсутствие работы.

Сейчас певец готовится к празднованию Нового года. Его он намерен встретить дома с семьей, но не исключает того, что заедет к какому-нибудь знакомому «по-соседски».