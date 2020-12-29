 

Николай Расторгуев назвал домыслами слухи о его тяжелом заболевании

29.12.2020, 8:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский певец из группы «Любэ» Николай Расторгуев не подтвердил слухи о том, что у него диагностировали тяжелое заболевание. Он призвал не верить домыслам СМИ, назвав себя совершенно здоровым.
Музыкант заявил, что первые слухи о его болезнях начали появляться 10 лет назад. В СМИ ему приписывали разные заболевания, но в итоге ни одна «болячка» не подтвердилась. Несмотря на то, что в его коллективе несколько музыкантов перенесли коронавирус, сам он им не болел. Больше всего в этом году Николая Расторгуева угнетало отсутствие работы.

Сейчас певец готовится к празднованию Нового года. Его он намерен встретить дома с семьей, но не исключает того, что заедет к какому-нибудь знакомому «по-соседски».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Мнение: Настало время расплаты за ложь

27.10 / Мнение: Квартиры в «Москва-сити» – говно!

19.12 / Мнение: “Брать пример с Путина должны все мировые лидеры”

29.10 / Мнение: Военный бизнес в Турции и АРЕ. Часть III. АРЕ

05.11 / Захарова призвала россиян отказаться от зарубежных поездок

25.08 / Сергей Гармаш рассказал о своей деятельности после ухода из «Современника»

06.10 / Кабаны захватили город под Москвой

29.07 / Путин, страх и Жириновский

30.07 / Изыми, Сатана!

12.08 / Лукашенко высказался о протестующих: Безработные с криминальным прошлым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска