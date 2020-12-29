 

Гривна к евро подешевела до 34,65 грн/€

29.12.2020, 7:52, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 29 декабря.

Гривна к доллару укрепилась на две копейки – с 28,35 грн/$ до  28,37 грн/$. 

К евро гривна подешевела на девять копеек – с 34,56 грн/€  до 34,65 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,82 грн за 10 руб. до 3,84 грн за 10 руб.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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