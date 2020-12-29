Гривна к евро подешевела до 34,65 грн/€

29.12.2020, 7:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 29 декабря.

Гривна к доллару укрепилась на две копейки – с 28,35 грн/$ до 28,37 грн/$.

К евро гривна подешевела на девять копеек – с 34,56 грн/€ до 34,65 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,82 грн за 10 руб. до 3,84 грн за 10 руб.

Елена КРАВЧЕНКО

журналист