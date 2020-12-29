Совбез Карабаха захотел ввести запрет Facebook для руководства НКР

29.12.2020, 7:44, Новости дня

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Руководителям Нагорно-Карабахской республики запретят иметь страницу в Facebook, сообщил секретарь Совета безопасности непризнанной НКР Виталий Баласанян.

Он сообщил, что «одним из первых вопросов повестки заседания» Совбеза станет «так называемая площадка Facebook». Баласанян выразил уверенность, что «будет принято решение, запрещающее иметь страницу в Facebook, начиная с президента республики», передает РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Карабаха.

Баласанян указал, что у руководящих структур есть собственные пресс-службы, которыми и надо пользоваться. Кроме того, он пригрозил чиновникам увольнением: «Предупреждаю уже сегодня, что мы будем внимательно следить, и служащие, пользующиеся соцсетями в рабочее время, будут отправлены домой».

Напомним, также Баласанян объявил о планах усилить борьбу с сектами, пьянством и наркоманией в НКР.