Пентагон отверг обвинения со стороны Байдена

29.12.2020, 7:44, Новости дня

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И.о. главы Пентагона Кристофер Миллер опроверг заявление избранного президента США Джозефа Байдена, который обвинил ведомство в помехах процессу передачи власти.

Миллер сообщил, что Пентагон устроил «164 интервью с более чем 400 сотрудниками и передал более 5 тыс. страниц документов». По его словам, это «гораздо больше, чем требовала переходная команда Байдена». Миллер заверил, что Пентагон «превзошел» в этом плане предыдущие администрации, передает РИА «Новости».

Пентагон выразил готовность ответить на все поступающие вопросы и запросы от команды Байдена. Миллер подчеркнул, что «политические назначенцы и карьерные сотрудники» ведомства в «сжатых временных рамках работают с высочайшим профессионализмом». По его словам, они «поддерживают усилия переходной команды» и «продолжат делать это в прозрачной и коллегиальной манере, отвечающей высочайшим стандартам» Пентагона.

Напомним, Байден заявил, что политическое руководство в Пентагоне мешает передаче полномочий будущей администрации США. Такая же ситуация, как утверждает Байден, сложилась в административно-бюджетном управлении Белого дома.