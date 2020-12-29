 

Citroen объявила в РФ отзыв автомобилей из-за подушек безопасности

29.12.2020, 7:42, Новости дня
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Французский автомобильный гигант Citroen объявил об отзыве на российском рынке 113 автомобилей C3 и C4, а также DS3 и DS5, которые выпущены с конвейера в 2012 году.

В настоящее время эксперты обнаружили, что данные экземпляры обладают неисправной системой подушек безопасности, из-за чего структура газа может быть изменена, что отразится на работе важного элемента. Активирующее устройство при срабатывании может разделиться на составные части.

В компании анонсировали, что всем владельцам автомобилей будут направлены приглашения для исправления имеющегося дефекта. Кроме того, на сайте Росстандарта уже можно самостоятельно проверить по идентификационному коду нахождение или отсутствие автомобиля в списке на отзыв.



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