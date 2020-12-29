 

Давид Манукян поздравил “Дни.ру” с Новым годом

29.12.2020, 7:10, Разное
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В этом году одним из главных героев публикаций стал Давид Манукян. Совместно с Филиппом Киркоровым исполнитель выпустил хит “Ролекс”, взорвавший интернет. Также именно 2020 ознаменовался выходом дебютного альбома исполнителя “Король”.

Звезда не только исполнял мечты многочисленных обожателей, но и сделал подарок себе самому. Он приобрел дорогую машину – тот самый знаменитый “черный бумер”, BMW Х6 М competition.

Дава не переставал радовать поклонников забавными видео в “Тикток” и стильными образами на мероприятиях. Сегодня исполнитель в очередной раз порадовал всех, выпустив клип на песню “Снежинки” со своей возлюбленной Ольгой Бузовой.

Артист поспешил поздравить читателей “Дни.ру”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)



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