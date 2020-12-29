 

Избрание Байдена назвали судьбоносным событием для Белоруссии

29.12.2020, 7:10, Разное
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Эксперт прогнозирует скорые перемены во внешней политике США. По его мнению, избранный глава Белого дома Джо Байден будет уделять событиям в Восточной Европе больше внимания, чем его предшественник Дональд Трамп.

Константинов считает, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на Евросоюз и требовать повлиять на ситуацию в Белоруссии. “Пока еще это не столь очевидно, поскольку происходит утверждение демократов у руля государства, однако в скором времени мы явно заметим перемены во внешней политике США”, – полагает эксперт.

Перед выборами в США политический аналитик Дмитрий Болкунец пообещал президенту Белоруссии Александру Лукашенко серьезные проблемы в случае победы Джо Байдена. Новая администрация Белого дома не намерена смотреть на происходящее в республике сквозь пальцы, предупредил эксперт.

Джо Байден поддержал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Избранный президент США осудил власти республики за применение силы в отношении протестующих.

По словам Тихановской, она собирается встретиться с Байденом после его инаугурации. Политик сообщила, что получила от избранного президента США приглашение на церемонию.

Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа. США и Евросоюз не признают переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. Брюссель ввел против него персональные санкции.



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