 

Экс-домработница Цивина рассказала об увольнении за отказ от участия в их аферах

29.12.2020, 7:08, Разное
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Бывшая домработница Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной призналась, что лишилась работы из-за отказа принимать участие в их мошеннических схемах. Татьяна Савенкова отказалась жить в квартире в качестве «охраны».
Обычно ее просили втереться в доверие пожилых людей, живших рядом с теми, на чью квартиру были нацелены Михаил Цивин и Наталья Дрожжина. Для этого Татьяна Савенкова брала конфеты и под невинным предлогом задавала им определенные вопросы. По словам бывшей домработницы, фактически она собственными глазами видела, как ее наниматели «отжимали» недвижимость.

Однако через некоторое время ее грубо уволили. Татьяна Савенкова не захотела жить в квартире в качестве «охраны» жилья. Соседи были недовольны появлением незнакомых людей. Стоит отметить, что жертвами махинаций Цивина и Дрожжиной стали родственники актера Алексея Баталова. Они потеряли две квартиры и лишились 8 млн рублей.



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