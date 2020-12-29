Почему нельзя много пить алкоголя в новогоднюю ночь

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29.12.2020, 7:08, Разное
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Специалисты рассказали, почему нельзя пить много алкоголя в новогоднюю ночь. Последствия от употребления спиртного могут быть самыми различными. Также они объяснили, как без вреда для здоровья можно совместить распитие алкоголя и праздник.
Новогодние праздники редко обходятся без спиртных напитков. К тому же параллельно люди употребляют не самую полезную еду. Все это негативно сказывается на работе организма. В праздничной эйфории многим трудно сдерживать себя, поэтому люди начинают пробовать разные напитки, чего делать категорически нельзя.

Чтобы утром 1 января оставаться бодрым, не обязательно полностью отказаться от спиртного за столом. Если отсутствует мера, даже безвредные напитки могут привести к похмелью.

Нахождение компромисса
Шампанское является традиционным новогодним напитком в России. Оно производится методом брожения из винограда. Этот напиток может сыграть с его любителями злую шутку, если не будет соблюдаться мера. Пузырьки, которые сверкают в бокале – углекислый газ. Он стимулирует процесс всасывания спиртного, а когда оказывается в кишечнике, запускается гниение остатков пищи и отравление токсинами. Женщинам в течение праздничного ужина рекомендуется выпить максимум два бокала шампанского, а мужчинам – до четырех. Важно не смешивать это спиртное с другими разновидностями алкоголя.

Изображение взято с: pixabay.com
Вино считается одним из наиболее безвредных напитков за счет маленького содержания алкоголя и высокого присутствия флавоноидов. Для новогоднего стола этот вариант напитка является хорошим. Полезными считаются сухие красные вина.

Правила употребления спиртного в Новый год
Стоит помнить, что спиртное нельзя употреблять на голодный желудок. Предварительно рекомендуется съесть хотя бы кусок мясо. Нельзя смешивать алкогольные напитки и понижать градус. Необходимо также не забывать о дозах.

Всасывание алкоголя в стенки желудка замедляет горячая и питательная закуска. Это поможет минимизировать негативные последствия на ЖКТ. Эксперты советуют не запивать спиртное газировкой.

Кому нельзя пить алкоголь
От алкоголя лучше отказаться людям, имеющим заболевания ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, центральной нервной системы. Спиртные напитки запрещены беременным женщинам и тем, которые кормят детей грудью.

Изображение взято с: pixabay.com
Если человек пьет какие-либо лекарства, то важно заранее проконсультироваться с врачом по поводу их совместимости с алкоголем.

Сок не добавлять

Доктора рекомендуют отказаться от смешивания виски с колой и сока с водкой. В безалкогольном напитке содержится очень много сахара, а в алкоголе – углеводов. В результате на поджелудочную железу оказывается сильное давление.

За счет углекислого газа, который находится в кока-коле, повышается скорость всасывания спиртного. К тому же гораздо быстрее наступает алкогольное опьянение.

Изображение взято с: delo-vcusa.ru
Результаты проведенных исследований показывают, что напитки, которые отличаются по технологии изготовления, смешивать нельзя. Все это негативно отражается на поджелудочной железе.



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