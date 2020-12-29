 

Euronews – в России разработали «социальный дальномер» для безопасной дистанции

29.12.2020, 6:54, Новости дня
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Российская компания представила «социальный дальномер», помогающий сохранять безопасную социальную дистанцию в период пандемии. Однако технические и промышленные эксперты встретили эту новость не без скептицизма, выражая сомнения в эффективности его массового применения, передаёт Euronews.

«Ультразвуковой дальномер» как модный аксессуар: российская компания представила небольшое устройство, помогающее соблюдать социальную дистанцию. Девайс в виде смайлика будет мигать светодиодами и вибрировать, если кто-то подошёл к его носителю ближе чем на полтора метра. Дальномер может быть неотъемлемой частью худи или свитера, а может быть и отдельным. 

АНТОН АРТЕМЧУК, заведующий лабораторией ВШЭ: Такое устройство может быть участником почти любого общественного мероприятия: что на входе вам просто дают такие штуки — не обязательно работающие именно так, но следящие за тем, чтобы вы соблюдали меры безопасности. 

Технические и промышленные эксперты встретили новость не без скептицизма. По их словам, это, мягко говоря, не последнее слово техники: устройств для автоматического контроля социальной дистанции за год появилось немало. 

АЛЕКСЕЙ ПАНЁВ, гендиректор компании Navigine: Мне кажется, что как нишевая дизайнерская вещь — это очень крутая придумка, но использовать её в массах с технологической точки зрения пока не оправдано. Конкретно с этой реализацией мне, например, не очень понятно, как она будет работать, если человек подходит к вам сзади? Обычно принцип действия этого сенсора такой, что он меряет вперёд. А вот что произойдёт, если к вам подошли сзади или сбоку, я не знаю. 

Конечно, всегда можно купить два девайса — и один повесить на спину. Но изобретатели и не утверждали, что создали идеальное устройство. По их словам, это скорее модный аксессуар, отвечающий трендам сезона.

Но главное — это устройство призвано служить напоминанием о том, что социальную дистанцию должны соблюдать люди, а не электроника. 

Дата выхода в эфир 27 декабря 2020 года. 



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